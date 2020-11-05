В магазины и аптеки в установленное время: в МОЗ разрабатывают новые правила карантина

Украинские власти разрабатывают различные варианты введения новых норм карантина, которые могли бы остановить распространение пандемии коронавируса, при этом не сильноВ ударив по экономике.
Главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, чтоВ в стране могут ввести специальное время посещения аптек и магазинов для пожилых людей. Он отметил, что это поможет снизить риск их заражения коронавирусом.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Новое Время.
"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет", – заявил Ляшко.
Он также рассказал, что именно в категории 50 плюс зафиксировано самое большое количество летальных случаев в Украине.
Также Ляшко отметил, что такие "правила" уже работает в нескольких европейских странах.
Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано почти 10 000 новых больных на коронавирусную инфекцию. Третий день кряду в стране фиксируется новый рекорд по количеству новых пациентов.
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