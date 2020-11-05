09:00 05.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В магазины и аптеки в установленное время: в МОЗ разрабатывают новые правила карантина

Украинские власти разрабатывают различные варианты введения новых норм карантина, которые могли бы остановить распространение пандемии коронавируса, при этом не сильноВ ударив по экономике.

В магазины и аптеки в установленное время: в МОЗ разрабатывают новые правила карантина

Главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, чтоВ  в стране могут ввести специальное время посещения аптек и магазинов для пожилых людей. Он отметил, что это поможет снизить риск их заражения коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Новое Время.

"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет", – заявил Ляшко.

Он также рассказал, что именно в категории 50 плюс зафиксировано самое большое количество летальных случаев в Украине.

Также Ляшко отметил, что такие "правила" уже работает в нескольких европейских странах.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано почти 10 000 новых больных на коронавирусную инфекцию. Третий день кряду в стране фиксируется новый рекорд по количеству новых пациентов.


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