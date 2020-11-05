14:23 05.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100247435:Nataly

Убийство норок ради выживания: в Дании убьют около 17 миллионов особей для борьбы с коронавирусом

Действующее правительство Дании решило убить всех норок на государственных и частных фермах после того, как у них обнаружили мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Такая мутация может распространяться и среди людей. Такое заявление сделал премьер-министр Дании Метте Фредериксен. О этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Убийство норок ради выживания: в Дании убьют около 17 миллионов особей для борьбы с коронавирусом

"Мы несем большую ответственность по отношению к нашему собственному населению, но с найденной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир" - отметил премьер Дании.

У норок и людей был обнаружен штамм нового коронавируса, который снижает способность вырабатывать антитела к новому коронавирусу SARS-CoV-2. Это значительно может снизить эффект от будущей вакцины.

Премьер-министр Дании сообщила о 12 гражданах страны, которые уже заболели новым мутировавшим видом вирусной пневмонии от норок. ВОЗ подтверждает, что получила такие данные из Дании.

На текущий момент Дания считается самым большим производителем меха норки в мире. На территории государства проживает от 15 до 17 миллионов особей норок. Животные обитают на 1139 фермах. Правительство уже занялось истреблением животных в октябре. Животные уже были убиты на 67 фермах. Премьер объявила о решении уничтожить всех норок после того, как число инфицированных ферм выросло до

На убийство всех животных планируют выделить пять миллиардов датских крон, или же 785 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, пандемия коронавирусной инфекции в Украине не сбавляет обороты. За предыдущие сутки, четвертого ноября, было установлено сразу два рекорда – один позитивный, а другой – со знаком минус.


Поделиться

Читайте также:
 
В ВОЗ рассказали, как отличить грипп от коронавируса В Раде разблокировали рассмотрение бюджета на 2021 год Nokia начинает продажу своих телевизоров в Европе Штраф на месте: украинцев будут штрафовать за отсутствие маски
Проишествия
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив