Убийство норок ради выживания: в Дании убьют около 17 миллионов особей для борьбы с коронавирусом

"Мы несем большую ответственность по отношению к нашему собственному населению, но с найденной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир" - отметил премьер Дании.

У норок и людей был обнаружен штамм нового коронавируса, который снижает способность вырабатывать антитела к новому коронавирусу SARS-CoV-2. Это значительно может снизить эффект от будущей вакцины.

Премьер-министр Дании сообщила о 12 гражданах страны, которые уже заболели новым мутировавшим видом вирусной пневмонии от норок. ВОЗ подтверждает, что получила такие данные из Дании.

На текущий момент Дания считается самым большим производителем меха норки в мире. На территории государства проживает от 15 до 17 миллионов особей норок. Животные обитают на 1139 фермах. Правительство уже занялось истреблением животных в октябре. Животные уже были убиты на 67 фермах. Премьер объявила о решении уничтожить всех норок после того, как число инфицированных ферм выросло до

На убийство всех животных планируют выделить пять миллиардов датских крон, или же 785 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, пандемия коронавирусной инфекции в Украине не сбавляет обороты. За предыдущие сутки, четвертого ноября, было установлено сразу два рекорда – один позитивный, а другой – со знаком минус.