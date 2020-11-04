Ситуация в Италии ухудшается: с 5 ноября в стране вводят комендантский час

К текущему моменту количество зараженных в Италии достигло 760 тысяч человек, скончались более 39 тысяч человек.

Новые карантинные ограничения внутри страны запрещают работу торговых центров по выходным, а также праздникам. Известно и о закрытии музеев и выставок в Италии. Власти приняли решение, что общественный транспорт должен быть заполнен не более чем на половину от количества мест. Ученики, которые обучаеются в старших классах полностью переходят на дистанционное обучение. Отныне младшие школьники должны носить маски даже во время уроков. До этого требовалось одевать маски только во время перерыва между уроками.

Власти Италии ввели деление территории государства на три зоны: В красную карантинную зонуВВ могут войти такие регионы как Ломбардия, Пьемонт и Больцано. В красной зоне будут закрыты все магазины. исключение - продуктовые, и те. что торгуют предметами первой необходимости. Жители других регионов не смогут въехать на территорию красной зоны.

В оранжевой карантинной зоне рискуют оказаться южные регионы: Апулия и Калабрия, северные: Венето и Лигурия. Там ограничат выезд из городов постоянного проживания. Также будут закрыты все точки общепита.

Стоит отметить, что в зеленой карантинной зоне после& 18:00 не будут работать рестораны и бары. Также будут закрыты спортзалы и бассейны, театры и кинотеатры. На территории всего итальянского государства действует масочный режим.

Как стало известно ранее, уже сегодня, четвертого ноября, на заседании Кабинета министров могут быть внесены новые постановления о карантинных ограничениях в Украина в связи с коронавирусной инфекцией.