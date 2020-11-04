Главреда и одного из собственников сайта Mind.ua Евгения Шпитко уличили в обмане рекламодателей и партнеров - СМИ

Популярный и авторитетный сервис аналитики Telemetr.me сделал пометку относительно Telegram-канала mind_live о том, Канал заподозрен в «ботоводстве», то есть накрутке охватов или/и подписчиков. Об этом детально и с фактами пишет NewsProua.

Также у сайта mind.ua был Viber-чат, но его также забанили за спам и накрутку.

Издание напоминает историю о том, как Евгений Шпитко «позаимствовал» страницу/группу в Facebook у Forbes Украина, однако, за три года эта страница также стала мертвой, там нет лайков и репостов.

Как отмечает SEO-специалист Любомир Величко, аудитория сайта Mind UA составляет менее 1 тыс. человек в сутки. Остальное боты и покупной трафик. Тогда как в презентации рекламодателям и партнерам, издание Mind.ua преподносится как читаемое и авторитетное издание с многочисленными аккаунтами в социальных сетях.

На данный момент Евгений Шпитко никак не прокомментировал данные факты. Известно, что журналисты намерены взять комментарии у руководства компаний, которые являются партнерами бизнес-медиа Mind UA.