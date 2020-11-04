07:29 04.11.2020 | Общество | Авторские статьи     укр | рус
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Главреда и одного из собственников сайта Mind.ua Евгения Шпитко уличили в обмане рекламодателей и партнеров - СМИ

Независимое бизнес-медиа Mind UA (сайт Mind.ua), которое принадлежит ООО «Фьючер Медиа», издателем, одним из собственников и главным редактором которого является Евгений Шпитко, уличили в обмане партнеров и рекламодателей путем накрутки ботами официального Telegram-канала mind_live , страницы на Facebook, Viber-чата, а также статистики сайта.

Популярный и авторитетный сервис аналитики Telemetr.me сделал пометку относительно Telegram-канала mind_live о том, Канал заподозрен в «ботоводстве», то есть накрутке охватов или/и подписчиков. Об этом детально и с фактами пишет NewsProua.

Также у сайта mind.ua был Viber-чат, но его также забанили за спам и накрутку.

Издание напоминает историю о том, как Евгений Шпитко «позаимствовал» страницу/группу в Facebook у Forbes Украина, однако, за три года эта страница также стала мертвой, там нет лайков и репостов.

Как отмечает SEO-специалист Любомир Величко, аудитория сайта Mind UA составляет менее 1 тыс. человек в сутки. Остальное боты и покупной трафик. Тогда как в презентации рекламодателям и партнерам, издание Mind.ua преподносится как читаемое и авторитетное издание с многочисленными аккаунтами в социальных сетях.

На данный момент Евгений Шпитко никак не прокомментировал данные факты. Известно, что журналисты намерены взять комментарии у руководства компаний, которые являются партнерами бизнес-медиа Mind UA.


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