"ДНР" и "ЛНР" сообщили о совместных масштабных учениях: просим соблюдать спокойствие

В ОРДЛО "местные власти", которые неподконтрольны официальному Киеву, в ближайшее время намерены провести масштабные учения. С 10 по 14 ноября НВФ так называемых ДНР и ЛНР намерены провести совместные учения на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
Так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что учения будут проводить вместе с так называемыми "министерствами и ведомствами" "республик". Стороны намерены отработать действия на различного рода угрозы техногенного и природного характера, которые могут стать следствием диверсионных действий или обстрелов.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
"Мероприятия будут носить плановый характер и проводиться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер предосторожности. Прошу жителей республики соблюдать спокойствие при проведении учебно-тренировочных мероприятий", - заявил Пасечник.
Ранее так называемые власти "ДНР" также сообщали о масштабных учениях, однако тогда не сообщалось о том, что в них примут участие также представители ОРЛО. В ОРДО отмечали, что учения пройдут из-за возможных угроз со стороны Украины.
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