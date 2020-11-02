Заморозки и мокрый снег: синоптики решили удивить украинцев

Так завтрашний день, третьего ноября, принесет в Украину дожди, а в Карпатах выпадет даже мокрый снег. В горах температура воздуха опуститься до нуля градусов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу "Укргидрометцентра".

Вторник третьего ноября, будет дождевым в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской областях. Хотя и стоит добавить, что дождь будет идти местами. На остальной территории страны осадки не предвидятся. Температура днем будет от восьми до плюс 13 градусов. Ночью от плюс трех до плюс восьми. В Карпатах будет от нуля до плюс трех.

Третье и четвертое ноября в западных областях будут дождевым. Ночью температура будет от одного до семи тепла. Днем будет до 11 градусов тепла. В южных и восточных областях будет теплее – до плюс 15. Местами ночью и утром будут туманы.

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