Очередной пример пренебрежения - жители ОРДО обиделись на Пушилина

Местные жители отмечают, что въезд и выезд в ОРДО в рамках воссоединения с семьей для "властей" не является веской причиной. Жители отмечают, что весьма часто те, кто едут к родным через гуманитарный коридор на КПП "Еленовка" получают отказы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Очередной пример пренебрежения! Вот что может быть более веским для въезда-выезда? Убивает, что те, кому реально надо ждут неделями, а тем, кто погостил и домой едет раз и дали", — возмущаются местные жители.

Также много недовольных тем, что их просто не выпускают из ОРДО.

"На выезд в Украину, какая им разница сколько человек уедет из их гр**аной „республики“", - отмечает один из участников дискуссии.

Некоторые даже называют ОРДО – "гетто".

Ранее жители ОРДО жалелись на цены в магазинах.