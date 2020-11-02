Как завершится война на Донбассе: экс-главарь "ДНР" дал смелый прогноз

Бывший главарь так называемой ДНР Александр Бородай поделился своим мнением по поводу того, как может закончиться конфликт на Донбассе. В Он считает, что есть два варианта, того, что в итоге произойдет.

Так называемый "бывший премьер-министр "ДНР", который называет войну на Донбассе, "гражданской", считает, что вряд ли конфликт закончится мирным путем. При этом он надеется, что в итоге победителями станут "русские".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

"Гражданская война в Украине может закончится двумя вариантами: либо Украина победит, либо победят республики. Такой вывод я сделал, изучая историю. Такие конфликты всегда заканчиваются силовой победой одной из сторон, мирного решения быть не может. Я верю, что русские победят", — заявил Бородай.

В то же время он не стал рассказывать, почему войну на Донбассе он считает именно "гражданской".

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