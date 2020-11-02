Данные о смерти и рождении в ОРДЛО фальсифицируются, - Малюська

Также глава минюста подчеркнул, что сейчас украинское правительство обнаружило огромный масштаб фальсификации рождений и смертей граждан, которые проживают на территории ОРДЛО.

Также он добавил, что сейчас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, которые представляются на регистрацию.

"У нас сейчас даже есть бюрократическая проблема. Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано. Это опять же бюрократический аспект", – объяснил Малюська.

Также он уверен, что такая проблема будет решена в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, 30 октября, на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции. Впервые за долгое время от обстрелов погибли украинские военные.