Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей КСУ

В проекте законопроекта написано всего лишь две статьи: "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановление конституционного судопроизводства".

В первой статье предложено признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Также есть инициатива о возрате редакцией закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

Во второй статье предлагается прекратить полномочия действующего состава КСУ, который действовал на момент принятия скандального решения.

Также было предписано начать процедуру отбора новых судей в состав КСУ. Новый состав предлагают выбирать в соответствии с "порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины". Но в это время, украинской Конституцией запрещено таким образом прекращать полномочия судей КСУ. В ней определен четкий перечень оснований для увольнения судьи.

Ранее стало известно, что под Конституционным судом Украины рано утром в пятницу, 30 октября, собрались граждане на массовую акцию протеста против судей, которые приняли скандальное для всей Украины решение о неконституционности статьи УК Украины о наказании за ложь в декларациях.