Навоевались уже, хватит - жители ОРДО не хотят воевать против Украины за "копейки"

Такой информацией делятся местные жители в социальных сетях. Многие отмечают, что не намерены идти на фронт, ведь там слишком мало платят. Дончане отметают, что в среднем заработная плата там 15 тысяч рублей в месяц.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Пока кто-то в окопе жизнью рискует, в непонятных условиях и семью свою месяцами не видит, другие жируют и наслаждаются жизнью. Поэтому и отток кадров такой. Не хотят люди за копейки чью-то ж***, ценой своей жизни прикрывать", — пишут участники дискуссии.

Местные жители также отмечают, что "патриотов" практически в регионе не осталось. Также добавляют, что "местные власти" с 2015 года не могут принять важный закон о боевых действиях.

"А за что воевать?! За тех, кто князьками себя сейчас возомнили, или за их сопляков, которые гоцают по всему Донецку в любое время угашеные в хлам и которыми все кабаки забиты… А обычным гражданам за жилье заплатить нечем с такими расценками!" – отмечает еще один участник.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики убили двух украинских военных.