Что будет с Донбассом: Украина может пойти планом "Б"

По его мнению, Украине стоит прорабатывать альтернативный план, который сможет решить проблему с Донбассом. Он сможет дать Украине преимущество в данном вопросе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Алексей Арестович предполагает, что Украина могла бы изучить опыт Нагорного Карабаха и завершить войну на Донбассе, использую то, что происходит на Закавказье.

Он отмечает, что политика демократии в военных конфликтах не так эффективна, как режимы "покрепче". Украине нужно брать опыт Азербайджана и готовиться к военному решению конфликту. Однако приоритетом для Украины должно быть мирное решение конфликта.

"Моя позиция такая: мы должны идти мирным путем, путем выполнения минских соглашений, но при этом очень быстро и мощно прокачивать вариант "Б", - заявил член ТКГ.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики убили двух украинских военных.