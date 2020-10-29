Вы, марионетки и ваши кремлевские хозяева - жители ОРДО недовольны местной "властью"

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области отмечают, что любят свою землю, чего нельзя сказать о "руководстве ДНР".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Вы, марионетки и ваши кремлевские хозяева. Мы любили свою родину… а именно воровская власть на месте и ее кураторы в большой Москве довели до того, что все, что связано с "ДНР", ненавидимо уже", — написал один з донецких блогеров в ответ на пост так называемого мэра Горловки Ивана Приходько.

Некоторые местные жители считаю, что "власти" их предали и думаю только о себе, а не о народе и их проблемах.

"Ты предал своих, предашь и еще раз. Кремлевские казнь заслужили. Да и мммщики тоже должны стоять рядом у стены расстрела",В — написала местная жительница.

Ранее мы сообщали, что рейтинг поддержки так называемого "главы "ДНР" Дениса Пушилина стремительно падает вниз.