Беларусь на пороге войны: глава МВД намекает, что миллиционеры готовы убивать

"Мне сказали, что наши милиционеры не были готовы убить своего односельчанина, земляка, жителя своего района. За 26 лет жизни мы были готовы только к тому чтобы быть гуманными… Это сыграло злую шутку. Ситуация поменялась - идет война" 0 отметил чиновник.

Караев отметил, что беларуским правоохранителям сейчас на митингах противостоят совершенно разные люди, которые принадлежат к разным группам населения. Это могут быть и спортсмены, агресивные футбольные фанаты, а также анархисты, которые любят драться.

Также глава МВД Беларуси подчеркнул, что в Беларусь пытались проникнуть до 1000 иностранных инструкторов, которые должны были еще больше дестабилизировать ситуацию, но, по его словам, их, мол, "отсек" Госпогранкомитет.

Как ранее сообщалось, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула свои требования президенту Беларуси, которого не признали легитимным в Европе, Александру Лукашенко.