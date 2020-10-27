В ОРДО местный "министр" грабит людей: используют человеческую беду

Местные публики, которые освещают жизнь в "республике", делятся информацией о том, что руководству больниц, которые работают в ОРДО, было поставлено задание отправлять пациентов в аптеки сети "Медицинские изделия", которую курирует так называемый "министр здравоохранения ДНР" Александр Оприщенко. При этом отмечается, что лекарства продаются по завышенной цене.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Министром" Оприщенко и его сообщниками ситуация человеческой беды используется для прямого ограбления попавших в нее людей. Ввиду сезонного пика заболеваемости респираторными инфекциями в сочетании с коронавирусом и раскруткой его боязни, всем пациентам — даже без признаков бактериальной инфекции — назначаются антибиотики", - отмечает автор паблика.

Все эти препараты продаются из-за того, что нет специализирующих лекарств, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали, что в одном из городов ОРДО нет денег в банкоматах.