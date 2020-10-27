12:06 27.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247271:labazovych

В ОРДО местный "министр" грабит людей: используют человеческую беду

Похоже, что местные самопровозглашенные власти ОРДО решили заработать на беде жителей. Мало того, что местные жители страдают от нехватки лекарств, так на них еще пытаются заработать.

В ОРДО местный

Местные публики, которые освещают жизнь в "республике", делятся информацией о том, что руководству больниц, которые работают в ОРДО, было поставлено задание отправлять пациентов в аптеки сети "Медицинские изделия", которую курирует так называемый "министр здравоохранения ДНР" Александр Оприщенко. При этом отмечается, что лекарства продаются по завышенной цене.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Министром" Оприщенко и его сообщниками ситуация человеческой беды используется для прямого ограбления попавших в нее людей. Ввиду сезонного пика заболеваемости респираторными инфекциями в сочетании с коронавирусом и раскруткой его боязни, всем пациентам — даже без признаков бактериальной инфекции — назначаются антибиотики", - отмечает автор паблика.

Все эти препараты продаются из-за того, что нет специализирующих лекарств, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали, что в одном из городов ОРДО нет денег в банкоматах.


Поделиться

Читайте также:
 
Драматическая ситуация в Чехии: ЕС спешит на помощь Олег Ляшко обратился к украинцам: никто вас не спасет, никто не поможет, если вы сами не поможете Что будет с курсом доллара до конца октября: эксперт дал прогноз В "ДНР" снова подтвердили, что хотят присоединиться к РФ: мы не отказываемся от своей цели
Проишествия
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив