Драматическая ситуация в Чехии: ЕС спешит на помощь

Европейская комиссия заявила на прошлой неделе, что отправляет первую партию из 30 аппаратов ИВЛ из своего резерва, созданного в последние месяцы в ответ на запрос Чехии. Брюссель обратился к странам-членам с просьбой сделать декларацию о возможности безвозмездной передачи дополнительного оборудования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Ситуация в Чехии самая тяжелая во всей Европе. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в стране более 1300 случаев COVID-19 на 100 000 населения.

На данный момент в Чешской Республике выявлено более четверти миллиона случаев заражения; 2201 человек погиб. Значительно растет количество госпитализированных пациентов - сейчас их более 5000. Число тяжелобольных пациентов увеличилось более чем на треть за неделю до 800.

Резерв больничных коек для пациентов с COVID-19 увеличился на 500 в воскресенье, поскольку военные завершили строительство и монтаж полевого госпиталя.

Ранее в ВОЗ предупреждали о тяжелой ситуации в Европе.