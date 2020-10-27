11:26 27.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Драматическая ситуация в Чехии: ЕС спешит на помощь

Нидерланды предоставят Чехии 105 аппаратов ИВЛ, а Австрия еще 15; Вместе с ранее заявленной партией из 30 устройств из резерва ЕС правительство в Праге обеспечило 150 аппаратов, которые должны спасти жизни в этой стране, наиболее пострадавшей от второй волны коронавируса.

Драматическая ситуация в Чехии: ЕС спешит на помощь

Европейская комиссия заявила на прошлой неделе, что отправляет первую партию из 30 аппаратов ИВЛ из своего резерва, созданного в последние месяцы в ответ на запрос Чехии. Брюссель обратился к странам-членам с просьбой сделать декларацию о возможности безвозмездной передачи дополнительного оборудования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Ситуация в Чехии самая тяжелая во всей Европе. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в стране более 1300 случаев COVID-19 на 100 000 населения.

На данный момент в Чешской Республике выявлено более четверти миллиона случаев заражения; 2201 человек погиб. Значительно растет количество госпитализированных пациентов - сейчас их более 5000. Число тяжелобольных пациентов увеличилось более чем на треть за неделю до 800.

Резерв больничных коек для пациентов с COVID-19 увеличился на 500 в воскресенье, поскольку военные завершили строительство и монтаж полевого госпиталя.

Ранее в ВОЗ предупреждали о тяжелой ситуации в Европе.


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