Украина хочет купить американские истребители: наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах

Командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов рассказал, что Украина намерена закупить эскадрилью американских истребителей. При этом сделать наша страна это планирует до 2035 года.
Сергей Дроздов отметил, что закупку самолетов Украина планирует сделать у партнеров, среди них рассматривает вариант с США.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.
"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах", - отметил генерал-полковник.
При этом он добавил, что именно таким путем пошла соседняя Польша. При этом он отметил, что поляки только сейчас получили от США истребители F-35, хотя и являются членами НАТО и союзниками США уже давно.
Также он добавил, что самостоятельное создание собственного боевого самолета очень тяжелый и затратный процесс.
"Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты", - заявил Дроздов.
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