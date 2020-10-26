09:26 26.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина хочет купить американские истребители: наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах

Командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов рассказал, что Украина намерена закупить эскадрилью американских истребителей. При этом сделать наша страна это планирует до 2035 года.

Украина хочет купить американские истребители: наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах

Сергей Дроздов отметил, что закупку самолетов Украина планирует сделать у партнеров, среди них рассматривает вариант с США.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах", - отметил генерал-полковник.

При этом он добавил, что именно таким путем пошла соседняя Польша. При этом он отметил, что поляки только сейчас получили от США истребители F-35, хотя и являются членами НАТО и союзниками США уже давно.

Также он добавил, что самостоятельное создание собственного боевого самолета очень тяжелый и затратный процесс.

"Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты", - заявил Дроздов.

Ранее мы сообщали, что ВСУ готовы наступать на позиции боевиков на Донбассе.


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