16:33 26.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Судьба Гладковского: ВАКС оставил без изменений меру пресечения чиновника

Высший антикоррупционный суд Украины остался при своем мнении и не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой пресс-службу ВАКС.

Судьба Гладковского: ВАКС оставил без изменений меру пресечения чиновника

"В понедельник, 26 октября, следственная судья ВАКС по результатам рассмотрения отказала в удовлетворении ходатайства защитника бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины об изменении меры пресечения", - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что неправомерные действия Гладковского были классифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По одному из дел было открыто следствие о коррупционных схемах в закупке транспортных средств для украинской армии. Это нанесло ущерб в 17,44 млн грн.

Как стало известно ранее, отныне ДТЭК перестал оплачивать стоимость тарифа на передачу электроэнергии при ее экспорте.


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