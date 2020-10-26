Судьба Гладковского: ВАКС оставил без изменений меру пресечения чиновника

"В понедельник, 26 октября, следственная судья ВАКС по результатам рассмотрения отказала в удовлетворении ходатайства защитника бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины об изменении меры пресечения", - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что неправомерные действия Гладковского были классифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По одному из дел было открыто следствие о коррупционных схемах в закупке транспортных средств для украинской армии. Это нанесло ущерб в 17,44 млн грн.

Как стало известно ранее, отныне ДТЭК перестал оплачивать стоимость тарифа на передачу электроэнергии при ее экспорте.