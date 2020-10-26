11:02 26.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Слава богу, появилась настоящая еда: жители ОРДО обрадовались украинским продуктам в магазинах

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рады тому, что в магазинах снова появились украинские продукты, ведь они намного лучшего качества, чем "местные".

Слава богу, появилась настоящая еда: жители ОРДО обрадовались украинским продуктам в магазинах

Одна из жительниц ОРДО была возмущена наличием украинских товаров в местных супермаркетах и написала об этом в социальных сетях: Украинский товар на полках супермаркета „Молоко“ Это как понимать??? Мой муж жизнью рискует на передовой". Однако поддержки она не получила.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Лучше пусть будет украинский товар который вкусный, а не эта дрянь что продают у нас",В — пишет в комментариях местные жители.

"Слава богу. Появилась настоящая еда. А то кормЯт нас как свиней", - отмечают некоторые дончанне.

"Я скучал по нормальной еде!!! Недавно там был кетчуп Торчин, народ это было так вкусно)))) Ура, нам дали", - отметил еще один участник дискуссии.

Некоторые участники дискуссии даже были возмущены тем, что муж женщины продолжает воевать.

"Задайте сами себе вопрос. Ради кого ваш муж жизнью рискует? Если скажете, что ради народа „ДНР“,В — это ЛОЖЬ!" – гласил один из комментариев.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО массовые протесты работников предприятий.


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