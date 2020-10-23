Врачи будут решать, кому отказывать в помощи: Степанов рассказал о сценариях пандемии в Украине

Во время сегодняшнего брифинга министр Максим Степанов рассказал о четырех вариантах развития пандемии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Мы рассчитали, какое количество больных в сутки при сегодняшнем уровне тестирования, при сегодняшней динамике может выдерживать наша система здравоохранения, потому что от количества новых больных в сутки далее считается количество госпитализированных", - заявил Степанов.

Он отметил, что первый уровень – это 8000 зараженных в день, когда продолжается увеличение коек в больницах. Второй уровень – до 10 000 больных в сутки будет означать, что практически все 52 000 коек для больных на COVID заняты и в некоторых регионах открываются мобильные госпитали.

Третий этап - до 15 тысяч новых больных, когда все ограничения "красной" зоны вводят по всей стране, проводится полная мобилизация медиков, в том числе интернов. Четвертый уровень - до 20 тысяч новых больных в сутки. В таком случае врачи будут вынуждены решать, кому именно оказывать медицинскую помощь в стационарных условиях.

За последние сутки в Украине более 7500 новых больных.