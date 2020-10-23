11:27 23.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В Дубае открылся самый большой фонтан в мире: фотографии поражают величием

Недавно построенный фонтан The Palm был представлен в Дубае в четверг, 22 октября. Это самый большой фонтан в мире.

В Дубае открылся самый большой фонтан в мире: фотографии поражают величием

Площадь фонтана, расположенного на главной набережной искусственного острова Пальма-Джамир, составляет 1335 квадратных метров. В The Palm Fountain более 3 000 светодиодных фонарей и 7 500 струй воды, которые могут направить поток на высоту более 105 метров.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Новый фонтан в Дубае уже официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее сооружение подобного типа в мире.

Это не первый рекорд такого типа, принадлежащий Дубаю. В городе находится самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа (Башня Халифа), а улицы охраняются полицейскими на самой быстрой в мире полицейской машине марки Bugatti Veyron.

"Фонтан - еще одна веха в архитектурных достижениях Дубая", - прокомментировал Шадди Гаад, присутствовавший на церемонии от имени Книги рекордов Гиннеса.

В последние месяцы Дубай сильно пострадал от кризиса с коронавирусом. Доходы от туризма значительно упали. В прошлом году эмират посетили 16 миллионов иностранных гостей. В этом году рассчитывали на 20 миллионов туристов. Этим планам помешала вспышка пандемии.

Ранее мы сообщали, что в Дубае затопило крупнейший торговый центр "The Dubai Mall".


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