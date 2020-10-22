"Завершился страшный этап боли и неизвестности": бывший пленник Кремля выписан из больницы

"Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности" - написала на своей странице активистка Наталья Лютикова.

"Новый день Володя начнет из реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление". - добавила девушка в своем посте.

Ранее сообщалось, что пострадавший от сильного избиение бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух все еще находится на реабилитации в поликлинике, однако, мужчина уже может ходить.