Зачем они тогда нужны: ПЦР-тесты показывают COVID-19 только в 60 % случаях

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что тестирование методом ПЦР способно подтвердить наличие коронавируса у носителя лишь в 60% случаев. Он отметил, что этоВ в первую очередь связаноВ с тем, что вируса в том месте, где берут мазок может не быть вируса. В тоже время он добавил, что Министерство здравоохранения перешло к определению диагноза ковида путем клинико-лабораторных исследований.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. В 40% (при ПЦР-тестировании - ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус - ред.) не обнаруживается", - сказал Рубан.

Напомним, что за последние сутки в Украине было выявлено более 7000 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд.