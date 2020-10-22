Умер участник испытания вакцины от коронавируса: что будет дальше с вакцинацией

Орган здравоохранения Бразилии не предоставил дополнительных подробностей, сославшись на конфиденциальность медицинских данных.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

"После тщательного расследования этого случая в Бразилии у нас нет никаких опасений по поводу безопасности клинических испытаний; и бразильский регулирующий орган, и независимая комиссия рекомендовали продолжить тестирование", - говорится в заявлении Оксфордского университета.

O Globo сообщила со ссылкой на анонимные источники, что умерший участник получил не дозу вакцины, а плацебо.

Третий этап клинических испытаний вакцины, разработанной британо-шведской компанией и британским университетом, в котором участвовали тысячи добровольцев, был приостановлен в сентябре, когда у одного из участников было обнаружено серьезное заболевание. С тех пор испытания были возобновлены в Великобритании, Южной Африке, Бразилии и Индии.