Умер участник испытания вакцины от коронавируса: что будет дальше с вакцинацией

В Бразилии проводятся клинические испытания вакцины COVID-19, подготовленной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Местные власти объявили о смерти волонтера, участвовавшего в исследовании. Британский университет утверждает, что тесты безопасны и будут продолжены.
Орган здравоохранения Бразилии не предоставил дополнительных подробностей, сославшись на конфиденциальность медицинских данных.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.
"После тщательного расследования этого случая в Бразилии у нас нет никаких опасений по поводу безопасности клинических испытаний; и бразильский регулирующий орган, и независимая комиссия рекомендовали продолжить тестирование", - говорится в заявлении Оксфордского университета.
O Globo сообщила со ссылкой на анонимные источники, что умерший участник получил не дозу вакцины, а плацебо.
Третий этап клинических испытаний вакцины, разработанной британо-шведской компанией и британским университетом, в котором участвовали тысячи добровольцев, был приостановлен в сентябре, когда у одного из участников было обнаружено серьезное заболевание. С тех пор испытания были возобновлены в Великобритании, Южной Африке, Бразилии и Индии.
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