08:51 22.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина готовится к масштабному наступлению - экс-главарь боевиков

Действующие и бывшие боевики, которые воюют или воевали на Донбассе против Украины, в последнее время делятся информацией о том, что Украина готовит масштабную атаку на позиции в ОРДЛО.

Украина готовится к масштабному наступлению - экс-главарь боевиков

Экс-главарь боевиков "ДНР", россиянин Максим Тхоржевский, известный в своих кругах под псевдонимом Ольхон, считает, что уже совсем скоро ВСУ предпримет наступление в Днбассе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.UA

"Пока в центре Москвы "карабашит" не слабо почти все "башни Кремля"... "Банд***ги" на Донбассе готовятся к "блицкригу"... По многим известным мне данным, готовятся они серьезно", - написал бывший комбат группировки "ДНР" на своей странице "Василий Петрович" в российской соцсети.

При этом он добавил, что якобы наступление не состоится сегодня или завтра, однако это фактически точно произойдет и вполне вероятно, уже в ближайшее время.

Также он добавил, что якобы Украине в вопросе наступления на Донбасс помогают Турция, а также те страны, которые готовятся разместить военные базы на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ готовы к наступлению и только ждут приказа Владимира Зеленского.


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