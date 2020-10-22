12:54 22.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Легалайз в Украине: Кабмин назначил главу и двух членов Комиссии по азартным играм

Иван Рудый был выбран главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на telegram-канале министра украинского Кабмина Олег Немчинов.

Легалайз в Украине: Кабмин назначил главу и двух членов Комиссии по азартным играм

"Иван Рудый имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх непокоренных" в Нидерландах", - отметил министр.

Всего на участие в конкурсе было отправлено 378 заявок на должность главы и шести членов Комиссии. 42 человека были отобраны на собеседование, из которых 20 человек претендовали на должность главы.

Елену Водолажко и Евгения Гетьмана было отобрано по результатам собеседований на должность главы Комиссии.

О Водолажко известно, что она является адвокатом, а также членом ассоциации юристов Украины. Также женщина имеет огромный опыт работы в государственных структурах. Елена Водолажко сотрудничала с государственными регулирующими органами в сфере разработки и внедрения регуляторных актов.

Также известно, что Евгений Гетьман имеет опыт работы в управлении частными и коммунальными предприятиями, а также у него есть опыт в сфере регулирующих органов.

На остальных членов комиссии был объявлен еще дополнительный набор.

Как стало известно ранее, кум Владимира Путина и пророссийский политик Виктор Медведчук заявил, что хочет радикально изменить Украину. Он выступил с обращением к украинцам перед местными выборами.


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