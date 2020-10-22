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Европарламент присудил премию Сахарова беларуской оппозиции

Премия Европарламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли была присуждена белорусской оппозиции. Об этом в четверг, 22 октября, на заседании Европейского парламента объявил его президент Давид Сассоли, сообщает Европейская правда, пердает УРА-Информ.

Европарламент присудил премию Сахарова беларуской оппозиции

"Для меня большая честь объявить, что президиум Европарламента решил вручить премию Сахарова за свободу мысли демократической оппозиции Беларуси, которая представлена ​​Координационным советом и инициативой "храбрых женщин" - Светланой Тихановской, Светланой Алексиевич, Марией Колесниковой, Ольгой Ковальковой и Вероникой Цепкало, а также политическими и общественными деятелями Сергеем Тихановским, Олесем Беляцким, Сергеем Дылевским, Степаном Путилой и Николаем Статкевичем", - отметил чиновник.

Также известно, что церемония награждения победителей состоится в Стратсбурге 16 декабря текущего года.

Награждение премией Сахарова было основано в 1988 году. Также она проходит ежегодно и вручается за свободу мысли в четырех областях. В частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Ранее стало известно, что поездки депутатов от фракции "Слуга народа" являются ничем иным как пиар-компанией перед выборами, других целей "слуги" не преследуют.


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