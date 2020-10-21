"Из России с любовью": в США выбросили подаренную РФ технику

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям избавилось от 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были переданы Российской Федерацией во время вспышки пневмонии в США в марте 2020 года. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на BuzzFeed.
Еще в этом марте США послало России запрос с просьбой о помощи. Запрос был от лица президента Дональда Трампа. Тогда в РФ отозвали и передали 45 аппаратов ИВЛ и прочие медматериалы в ящиках с надписью: "Из России с любовью".
Российские аппараты распределили по медицинским учреждениям Нью-Йорка и Нью-Джерси. Стоит отметить, что для лечения технику та к и не применяли.
Для использования российских аппаратов ИВЛ требовались специальные адаптеры, которых не было в поликлиниках. Также стало известно, что несколько аппаратов и вовсе загорелось в больницах России. После чего производство было остановлено.
Также стало известно, что производитель этой техники находится в санкционном списке США.
Ранее сообщалось, что ремонт, а также модернизация дальних высокогабаритных авиасуден Ан-124 "Руслан" к текущему моменту приобретает особую важность.
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