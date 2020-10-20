В "Аэрофлоте" попались: Госдеп США аннулировал визы части сотрудников

Так, стало понятно, что сотрудники Аэрофлота, которые занимались контрабандой гаджетов из Соединенных Штатов Амеркии, перевезли техники Apple на сумму более $50 млн.

Сотрудники компании выполняли роль курьеров в контрабандистской схеме. Также в этом принимали участие не только действующие, но и бывшие работники организации. Гаджеты попадали на территорию РФ незаконно, а большая часть числилась краденными.

Сотрудниками правоохранительных органов США было арестовано уже восемь человек в ходе специальной операции, еще двоим удалось скрыться.

Один из пойманных контрабандистов с августа по декабрь 2019 года вывез из Америки свыше 1000 гаджетов Apple всего за четыре поездки. Стоимость устройств оценивается более одного миллиона долларов. Также во время обысков у фигурантов было изъято наличных на сумму более 600 000 долларов США и огромное количество техники.

Ранее стало известно, чтоВ АМКУ дал разрешение АО "Закрытый недеверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Капилано", который принадлежит днепровскому бизнесмену Александру Петровскому, приобрести акции компании Hamachi Limited.