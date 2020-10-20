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РФ незаконно хочет продлить службу самолету, разработанному в СССР

Ремонт, а также модернизация дальних высокогабаритных авиасуден Ан-124 "Руслан" к текущему моменту приобретает особую важность. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойга на селекторном совещании, сообщает aviaport.ru, передает УРА-Информ.

РФ незаконно хочет продлить службу самолету, разработанному в СССР

Политик отметил, что армия РФ сейчас крайне нуждается в перевозках очень тяжелых и крупногабаритных грузов. Сейчас стоит решить этот вопрос, так как он приобретает особую важность для страны.

"На совещании заслушаем предложения руководителей Авиационного комплекса имени Ильюшина и Уральского завода гражданской авиации по завершению контракта на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурса двух самолетов Ан-124, а также капитальный ремонт с модернизацией 12 авиационных двигателей Д-18Т", – отметил Шойгу.

Стоит отметить, что в разработке самолета "Руслана" участвовали несколько десятков огромных предприятий СССР. До сих пор главным интеллектуальным центром считается ОКБ им. О.К. Антонова. Сейчас предприятие носит название ГП "Антонов".

Также известно, что первый полет крупногабаритного судна состоялся 24 декабря 1982 года.

Авиасудно считается одним из лучших в мире для перевозки негабаритных грузов. Этим он обязан удобной конструкции грузового отделения в самолете.

Сейчас РФ является основным эксплуататором авиасуден.

Ранее сообщалось, что в ОРЛО приехали проверяющие из Российской Федерации. Они намерены выяснить, на что идут деньги, которые выделяет Россия так называемой ЛНР.


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