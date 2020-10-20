"Поголовной люстрации не будет": Тихановская дала последний шанс силовикам

"25 октября мы объявили народный ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств. Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону беларусов", - отмечает Тихановская.

При этом, лидер беларуской оппозиции добавила, что поголовной люстрации среди сотрудников правопорядка не будет.

Также Тихановская подчеркнула, что действующий режим в Беларуси имеет понятие о том, что он гибнет, тем самым пытаясь разделить свою участь с правоохранителями.

"Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления" - добавила оппозиционерка, призвав правоохранителей не марать честь формы в последние дни правления Лукашенко.

"В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До народного ультиматума осталось пять дней", подчеркнула Тихановская.

Ранее стало известно, что бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская искренне поблагодарила украинское правительство за оказанную поддержку относительно событий произошедших в Беларуси, а также добавила, что планирует ехать в Киев сразу же после местных выборов.