11:25 20.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как платить за отопление в половину меньше платежки: эксперт раскрыл коммунальные секреты

Температура воздуха значительно упала, а это значит, что в Украине официально стартовал отопительный сезон. Приятного мало, ведь теперь придется значительно больше платить за коммунальные услуги.

Как платить за отопление в половину меньше платежки: эксперт раскрыл коммунальные секреты

В тоже время эксперт в сфере энергоэффективности Антон Ковалишин рассказал, что нужно делать, чтобы экономить до 50 процентов денег за отопление. Он отметил, что в первую очередь в многоэтажке нужно, чтобы был общедомовой счетчик тепла, который позволяет платить за фактически потребленную тепловую энергию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

Также эксперт отметил, что установка индивидуального теплового пункта с автоматическим погодным регулированием может сократить суммы платежей за отопление на 25-50 процентов.

Антон Ковалишин добавил, что балансировка стояков и утепление всех коммуникаций (трубы), поможет в том, чтобы тепло доходило до квартир, а не терялось по пути. Это поможет также снизить оплаты.

"Дополнительную экономию можно получить, если заменить окна на энергоэффективные. Нужно поставить энергосберегающие окна и двери в подъезде, плюс должен быть тамбур, чтобы тепло не терялось", - отметил эксперт.

Ранее в Украине уточнили сроки старта отопительного сезона.


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