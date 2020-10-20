Будущее уже наступило: в Киеве дорожным движением будет управлять искусственный интеллект

Столичное КП "Центр организации дорожного движения" планирует приобрести за три млн грн программу для подсчета и анализирования поведения транспортных средств на дороге с помощью искусственного интеллекта. В КП заявили о приобретении 19 видеокамер Hikvision за 1,2 млн грн, а также покупке системы обработки и хранения информации 3,8 млн грн. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на ITC.
Сообщается, что данная система искувственного интеллекта должна уметь подсчитывать в автоматическом режиме количество автомобилей по направлениям движения, при этом учитывать различные условия дорожного покрытия, отсутствия маркировки транспортного средства, погоду, времени суток и т. д. в течение 24 часов 365 дней в году.
Данной программой можно будет подсчитать транспорт, который находится в пробке, тянучке.
Искувственный интеллект сможет определять транспортные средства по таким показателям как: марка, модель, поколение, источник данных, цвет, номер кузова и многие другие.
Система сможет различать общественный транспорт от частного, и передавать сигналы светофора.
Также по указанным в системе параметрам можно будет отыскать автомобиль, вбив его характеристики в базу.
Ранее стало известно, что вВ Украине может кардинально измениться процедура получения автомобильных номеров и их цена.
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