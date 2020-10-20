Будущее уже наступило: в Киеве дорожным движением будет управлять искусственный интеллект

Сообщается, что данная система искувственного интеллекта должна уметь подсчитывать в автоматическом режиме количество автомобилей по направлениям движения, при этом учитывать различные условия дорожного покрытия, отсутствия маркировки транспортного средства, погоду, времени суток и т. д. в течение 24 часов 365 дней в году.

Данной программой можно будет подсчитать транспорт, который находится в пробке, тянучке.

Искувственный интеллект сможет определять транспортные средства по таким показателям как: марка, модель, поколение, источник данных, цвет, номер кузова и многие другие.

Система сможет различать общественный транспорт от частного, и передавать сигналы светофора.

Также по указанным в системе параметрам можно будет отыскать автомобиль, вбив его характеристики в базу.

Ранее стало известно, что вВ Украине может кардинально измениться процедура получения автомобильных номеров и их цена.