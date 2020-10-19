Еще в сентябре текущего года компания ЗАЗ объявила о начале производства транспортных средств для местного рынка в сотрудничестве с Groupe Renault. Вскоре после этого состоялась крупная онлайн-презентация новой модели транспортного средства, которую будут собирать в Запопрожье - купе кроссовер Renault Arkana.

Стоит отметить, что Renault Arkana изготавливают на российском заводе "АвтоВАЗ", французское у этой машины одно лишь название. Начало сборки автомобилей данной модели на ЗАЗ - лишь способ обойти запрет на ввоз российских транспортных средств.

Крупноузловая сборка, которую ввели на ЗАЗ, - это когда завод, который производит авто поставляет в контейнерах уже готовые к складыванию отдельные агрегаты и крупные узлы.

Также стоит подчеркнуть, что крупноузловая сборка часто используется при импорте транспортных средств как способ обхода высокой стоимости импортных пошлин или акцизных сборов. Обычно таможенные ставки на детали меньше, чем на готовое транспортное средство.

Как сообщалось ранее, Евразийский банк развития перечислил беларускому государству первый транш в $500 млн долларов из $1,5-миллионного кредита, который ранее был оговорен и согласован российским лидером Владимиром Путиным и нелегетимным правителем Беларуси Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября.