Украина массово закупила лекарство от коронавируса: ВОЗ признала препарат неэффективным

"Закуплен государственным предприятием Медицинские закупки Украины. И сейчас он транспортируется на территорию страны, поэтому в ближайшее время появится", - уверил Ляшко.

Учитывая это, препарат не зарекомендовал себя на Европейском рынке, как действующий в лечении страшного недуга. Он добавил, что данный препарат применяют для сокращения срока болезни и пребывания больного на стационарном лечении. Также добавив, что с его применением уменьшается количество летальных случаев от коронавируса ноовго типа.

Тем временем, на прошлой неделе в ВОЗ признали данный препарат неэффективным в лечении от коронавирусной болезни.

Как сообщалось ранее, власти Словении вновь ввели 30-дневное чрезвычайное положение. Ранее с 12 марта по конец мая в Словении действовало чрезвычайное положение из-за коронавируса.