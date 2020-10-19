12:40 19.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина массово закупила лекарство от коронавируса: ВОЗ признала препарат неэффективным

Эффективность препарата Ремдесивир не была лабораторно доказана в лечении от коронавирусной пневмонии, но, несмотря на это, украинское государство решило массово закупить препарат и сейчас лекарство уже транспортируется в страну. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью главного санврача Украины Виктора Ляшко для "Радио Свобода".

Украина массово закупила лекарство от коронавируса: ВОЗ признала препарат неэффективным

"Закуплен государственным предприятием Медицинские закупки Украины. И сейчас он транспортируется на территорию страны, поэтому в ближайшее время появится", - уверил Ляшко.

Учитывая это, препарат не зарекомендовал себя на Европейском рынке, как действующий в лечении страшного недуга. Он добавил, что данный препарат применяют для сокращения срока болезни и пребывания больного на стационарном лечении. Также добавив, что с его применением уменьшается количество летальных случаев от коронавируса ноовго типа.

Тем временем, на прошлой неделе в ВОЗ признали данный препарат неэффективным в лечении от коронавирусной болезни.

Как сообщалось ранее, власти Словении вновь ввели 30-дневное чрезвычайное положение. Ранее с 12 марта по конец мая в Словении действовало чрезвычайное положение из-за коронавируса.


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