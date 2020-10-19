Повышение зарплаты учителям в Украине: кто и сколько получит

Изменения касательно выплат педагогам предусмотрены внесениями в законопроект о государственном бюджете Украины на грядущий год.

В сентябре текущего года заработная плата педагога без категории и стажа составляла 4 050 грн. Уже в июле 2021 года зарплата возрастет до 5 265 грн.

В январе учителя без опыта и стажа будут получать 4 859 грн, а уже к июлю следующего года выплаты составят 5 265 грн.

Учителям первой категории планируют повысить зарплату до 6 061 грн в месяц, а в июле выплаты составят 6 567 грн.

Также стоит отметить, что зарплата учителей высшей категории в январе следующего года повыситься до 6 461 грн, а в июле - до 7 001 грн.

Как сообщалось ранее, уже начиная с первого ноября некоторые украинцы не смогут получить свои пенсии. Речь идет о пенсионерах, которые находятся в ОРДЛО.