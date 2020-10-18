11:49 18.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинцы готовы к войне: неожиданные результаты опроса

Хотя в Украине уже практически несколько лет идет война на Востоке Украины официально военное положение в стране не введено. Однако готовы ли украинцы пойти воевать если будет масштабное вторжение и начнутся масштабные боевые действия?

Украинцы готовы к войне: неожиданные результаты опроса

Группа Рейтинг провела опрос относительно того, какое количество украинских граждан готово в случае соответствующей угрозы для страны взяться за оружие по приказу властей. Результаты оказались весьма неожиданными.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Вести.

Сразу 59% граждан ответили, что готовы принять участие в реальных военных действиях ради Украины. При этом, этот показатель продолжает уверенно расти очередной год кряду.

Так в 2019 году подобный прогноз показал цифру 56% украинцев, которые готовы воевать, в 2017 году таких было 54%. Стоит отметить, что еще в 2012 году лишь 33% граждан Украины выражала готовность взять оружие в руки в случаи войны.

Ранее мы сообщали, что боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе.


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