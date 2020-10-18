10:14 18.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Меркель призвала немцев не выходить из дома: нас ждут тяжелые месяцы

Канцлер Ангела Меркель призвала граждан Германии ограничить контакты и воздержаться от поездок. Все, конечно-же, из-за пандемии коронавируса.

Меркель призвала немцев не выходить из дома: нас ждут тяжелые месяцы

"Встречайтесь с гораздо меньшим количеством людей, вне зависимости от того, дома они или дома, - сказала Меркель. - Воздерживайтесь от любых поездок, которые не являются действительно важными, от каких-либо праздников, в которых на самом деле нет необходимости".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

"Пожалуйста, оставайтесь дома по возможности", - призвала канцлер Германии. "Ради нашего собственного здоровья и здоровья каждого человека. Чтобы наша система здравоохранения не перегружалась, чтобы школы и детские сады для наших детей оставались открытыми. Для нашей экономики и нашей работы", - призвала она.

Меркель заявила, что Германия находится "в очень серьезной фазе пандемии коронавируса". Она отметила, что пандемия распространяется быстрее, чем шесть месяцев назад. "Лето закончилось относительно спокойно, сейчас нас ждут тяжелые месяцы", - заявила она. "Ближайшие дни и недели решат, как наши каникулы будут выглядеть зимой", - добавила она.

Ранее мы сообщали, что в Италии был побит рекорд коронавируса.


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