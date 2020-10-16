Власть взялась за Медведчука: начались проверки телеканалов кума Путина

В ведомстве считают, что трансляция по украинским телеканалам с участием Путина и Медведчука, могла сложить у украинцев неверное представление об отношении Путина к Украине. В Нацраде отметили, что высказывания главы Кремля были искажены и представлены с якобы "добрососедским" отношением к Украине.

"Распространение подобной информации в средствах массовой информации Украины направлено на формирование положительного образа Путина, гуманизацию и популяризацию в Украине органа государства-агрессора, что может создать угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере", - добавили в регуляторе.

Как сообщалось ранее, все расходы на лечение Алексея Навального в Германии взяли на себя российские бизнесмены. Об этом сообщил сам оппозиционер, которого пытались отравить ядовитым веществом из группы Новичок.