12:07 16.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247098:Nataly

Вакцина против COVID-19 в Украине: Минздрав раскрыл детали

По данным главного санитарного врача Виктора Ляшко Украина должна быть в списке приоритетных стран, которые одними из первых получат вакцину против нового вида коронавирусной пневмонии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на брифинг от 16 октября.

Вакцина против COVID-19 в Украине: Минздрав раскрыл детали

Ляшко сообщил, что украинские власти делают все, что в их силах для получения вакцины от коронавируса одними из первых стран.

"Мы зашли в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран и который необходим для того, чтобы все страны, независимо от их экономического положения, могли получить вакцину одними из приоритетных", - уточнил Ляшко.

Стоит отметить, что механизм COVAX предусматривает, что 92 государства мира получат вакцину от коронавирусной пневмонии или вовсе бесплатно, или ниже рыночной стоимости. Также он добавил. что главными поставщиками вакцины в Украину скорее всего станут британская компания Astrozen и американская Novavax.

Отмечается, что регистрация вакцины и ее производство будут осуществляться на территории Индии – в Институте сывороток. После регистрации вакцины все страны, которые указаны в списке получат вакцину от нового вида пневмонии в размере 3% от населения страны. В скором будущем она будет довезена для покрытия 20% населения населения стран.

Главный санврачь добавил, что украинцам будут давать одну и ту же вакцину от вирусной пневмонии.

"Страна должна обеспечить принятие продукта, цепь развозки к каждому кабинету прививки и прививочные сессии. По имеющейся у нас информации, сейчас проходит разработка около 180 вакцин-кандидатов. 10 из них – на третьей клинической стадии", - добавил Ляшко.

Как стало известно ранее, стало известно, от каких компаний Украина сможет получить вакцину от коронавирусной инфекции, когда она пройдет полностью все испытания.


Поделиться

Читайте также:

  • Англо-шведская компания AstraZeneca фармацевтов, которая занимает лидирующую позицию в гонке за создание вакцины против неизведанной до конца коронавирусной инфекции нового типа, временно приостановила клиническое испытание разрабатываемого препарата. Такое решение ученые приняли вскоре после того, как один из испытуемых подцепил коронавирусную инфекцию Доктор медицинских наук, врач-кардиолог и, по совместительству, профессор Екатерина Амосова рассказала, что испытания препарата были временно заморожены из-за заражения одного из испытуемых. У него произошло сильное воспаление спинного мозга - острый поперечный миелит. Об этом Амосова написала на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

  • Как и предполагалось ранее, на этой неделе будет установлен новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусной инфекции в Украине. Страна практически достигла отметки 6000.

  • Боевики из незаконной террористической организации "ЛНР" ввели новые, а также дополнительные ограничительные меры на въезд для граждан Украины через линию разграничения в районе контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на портал Cxid.info.

  • Стало відомо, яка приблизна ціна буде за одну вакцину від коронавируса, яка з'явитися на ринку.

  • У вівторок МОЗ Польщі оголосив про 5068 нових випадків зараження коронавірусів. У відомстві також повідомили про смерть 63 осіб, у яких була діагностована інфекція SARS-CoV-2. Всього в Польщі коронавірус був підтверджений у 135 278 осіб, з яких 3101 помер.

  • Коронавірусних інфекція в Україні абсолютно виходить з-під контролю. В Україні щодня фіксують понад чотири тисячі нових заболевштіх. Також зросла і кількість госпіталізацій через нову інфекції. Українська влада вже всерйоз почали замислюватися про створення стихійних госпіталів. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням ТСН.

  • Стало відомо, від яких компаній України зможе отримати вакцину від коронавирусной інфекції, коли вона пройде повністю всі випробування.

  • Американський лідер Дональд Трамп поділився з співгромадянами, як проходило його лікування від коронавирусной пневмонії. Президента днями виписали з лікарні з прекрасним самопочуттям. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на відеозвернення, опубліковане президентомВ в Twitter.

  • Російську сторону закликали розблокувати перегвоори ТКГ по врегулюванню рос-йско українського конфлікту на сході України. Про це заявив глава української сторони ТКГ в Мінську експер-президент Леонід Кравчук. Повідомляє УРА-Інформ з посиланням на пише Офіс президента України.
 
Стала известна дата, когда ЕС снова может открыть границы для украинцев Tesla начинает производство семиместной модели Y В Беларуси Тихановскую объявили в международный розыск: в МВД РФ подтвердили получение запроса Один из украинских министров заразился коронавирусом: стало известно его состояние
Проишествия
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив