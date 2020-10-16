Вакцина против COVID-19 в Украине: Минздрав раскрыл детали

Ляшко сообщил, что украинские власти делают все, что в их силах для получения вакцины от коронавируса одними из первых стран.

"Мы зашли в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран и который необходим для того, чтобы все страны, независимо от их экономического положения, могли получить вакцину одними из приоритетных", - уточнил Ляшко.

Стоит отметить, что механизм COVAX предусматривает, что 92 государства мира получат вакцину от коронавирусной пневмонии или вовсе бесплатно, или ниже рыночной стоимости. Также он добавил. что главными поставщиками вакцины в Украину скорее всего станут британская компания Astrozen и американская Novavax.

Отмечается, что регистрация вакцины и ее производство будут осуществляться на территории Индии – в Институте сывороток. После регистрации вакцины все страны, которые указаны в списке получат вакцину от нового вида пневмонии в размере 3% от населения страны. В скором будущем она будет довезена для покрытия 20% населения населения стран.

Главный санврачь добавил, что украинцам будут давать одну и ту же вакцину от вирусной пневмонии.

"Страна должна обеспечить принятие продукта, цепь развозки к каждому кабинету прививки и прививочные сессии. По имеющейся у нас информации, сейчас проходит разработка около 180 вакцин-кандидатов. 10 из них – на третьей клинической стадии", - добавил Ляшко.

Как стало известно ранее, стало известно, от каких компаний Украина сможет получить вакцину от коронавирусной инфекции, когда она пройдет полностью все испытания.