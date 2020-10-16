Стала известна дата, когда ЕС снова может открыть границы для украинцев

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен поделилась своим мнением по поводу того, когда Европейский Союз снова может открыть границы для украинцев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

"Мой личный прогноз: нынешняя ситуация продлится до конца весны 2021 года. К тому времени все же должна появиться вакцина, и я надеюсь, что это позволит открыть границы для свободных путешествий. Хотя массовая вакцинация - это также процесс, который требует времени", - сказала Фельдгузен.

Она рассчитывает, что уже следующим летом украинские туристы смогут поехать отдыхать в страны Европейского Союза.

Анка Фельдгузен также добавила, что ограничения на посещения Европейского Союза действуют не только для украинцев, но даже есть и в самом ЕС зоны, которые не могут посещать жители стран Евросоюза.

Ранее мы сообщали, что европейский производителей протестирует вакцину от коронавируса на украинцах.