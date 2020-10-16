11:23 16.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Слуги" рассказали, кто платит за опрос Зеленского

Ранее украинский президент анонсировал всенародный опрос, который пройдет в день выборов, 25 октября. Финансировать его будут меценаты "украинского происхождения". Также известно, что опрос будет проведен общественной организацией. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на главу фракции Слуги народа ЕвгениюВ Кравчук, которая выступила с таким заявлением на Громадському радіо.

Народный депутат сказала, что в ближайшее время название общественной организации, которая будет проводить опрос среди украинского наседения, объявят официально. Также он отметил, что данная организация работает совместно с социологами.

Также сейчас во фракции рассматривают варианты параллельно провести экзит-пол по опроснику. Это может быть сделано с целью, что сразу же его и обнародовать с официальными результатами.

"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения", - добавила Кравчук.

Также она добавила, что Зеленский лично давал ориентиры вопросов и выбрал направление.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский определился со вторым вопросом, который намерен поставить украинцам во время местных выборов 25 октября.


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