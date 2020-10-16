Нас ждет ад: в Украине прогнозируют 20 000 смертей от COVID-19 до конца года

Киевская школа экономика опубликовала прогноз, согласно которому еще до конца 2020 года в Украине могут от COVID-19 умереть 20 000 человек. Там считают, что это может произойти, если не усилить карантин в зонах активного распространения коронавируса.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на прогноз школы.

Киевская школа экономика отмечает, что благодаря жесткому карантину Украина сумела весной избежать жесткой волны коронавируса, поэтому в стране продолжается еще первая волна, хотя в многих странах мире идет уже вторая вспышка.

"Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания. По показателю смертности - четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 - на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", - отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Павел Ковтонюк.

За последние сутки в Украине зафиксировано более 5000 новых случаев COVID-19.