08:40 16.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Нас ждет ад: в Украине прогнозируют 20 000 смертей от COVID-19 до конца года

На данный момент Украина идет по весьма печальному графику распространения коронавирусной инфекции. Уже в ноябре в стране может фиксироваться более 10 000 новых случаев заражения каждый день.

Нас ждет ад: в Украине прогнозируют 20 000 смертей от COVID-19 до конца года

Киевская школа экономика опубликовала прогноз, согласно которому еще до конца 2020 года в Украине могут от COVID-19 умереть 20 000 человек. Там считают, что это может произойти, если не усилить карантин в зонах активного распространения коронавируса.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на прогноз школы.

Киевская школа экономика отмечает, что благодаря жесткому карантину Украина сумела весной избежать жесткой волны коронавируса, поэтому в стране продолжается еще первая волна, хотя в многих странах мире идет уже вторая вспышка.

"Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания. По показателю смертности - четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 - на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", - отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Павел Ковтонюк.

За последние сутки в Украине зафиксировано более 5000 новых случаев COVID-19.


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