08:56 15.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Врач рассказал правду, защитит ли прививка от гриппа при COVID-19

Сейчас в Украине становится все более и более популярной вакцина от гриппа. При этом она не сможет помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, однако будет намного легче перенести тяжелую форму самого гриппа.

Врач рассказал правду, защитит ли прививка от гриппа при COVID-19

Врач-инфекционист Ольга Голубовская также рассказала о некотором "бустер-эффекте" при вакцинации от гриппа при коронавирусной инфекции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Бустер-эффект – это когда человек вакцинируется от гриппа и думает, что это сразу будет защищать его от COVID-19. Этого, конечно, нет. Но вакцинация от гриппа защитит человека от тяжелого течения самого гриппа", - отметила врач.

В тоже время она добавила, что начинается очень сложный сезон, поэтому вполне вероятно, что кто-то переболеет и гриппом и коронавирусом.

"Второе – у нас растет количество людей, которые переболели COVID-19, имеют остаточные поражения легких достаточно серьезные. И, конечно, если они, не дай Бог, еще заболеют гриппом, конечно, им надо себя защитить", - объяснила она.

Ранее мы сообщали, сколько может стоить вакцина от коронавируса.


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