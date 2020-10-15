"Слуга Народа" хочет сократить украинскую армию: надо это сделать

Партия "Слуга Народа", похоже готова поддержать идею сократить численность Вооруженных сил Украины. Такое мнение заявил глава фракции Давид Арахамия.
По его мнению, деньги, которые можно сэкономить от сокращения количества военнослужащих, можно будет потратить на развитие и перевооружение армии.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Букву.
"Я полностью согласен с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности (армии. - Ред.). Или увеличении бюджета. Но мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает, статья для обороны защищена, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобрести новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением", - сказал Арахамия.
Он отметил, что если сократить численность армии, а также хоть немного увеличив бюджет, то можно будет больше вкладывать денег в армию, что будет способствовать сдерживанию агрессии со стороны Российской Федерации.
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