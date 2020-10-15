"Слуга Народа" хочет сократить украинскую армию: надо это сделать

По его мнению, деньги, которые можно сэкономить от сокращения количества военнослужащих, можно будет потратить на развитие и перевооружение армии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Букву.

"Я полностью согласен с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности (армии. - Ред.). Или увеличении бюджета. Но мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает, статья для обороны защищена, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобрести новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением", - сказал Арахамия.

Он отметил, что если сократить численность армии, а также хоть немного увеличив бюджет, то можно будет больше вкладывать денег в армию, что будет способствовать сдерживанию агрессии со стороны Российской Федерации.

Ранее мы сообщали о старте осеннего призыва в армию.