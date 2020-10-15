Нам всем надо дожить до апреля - неутешительный прогноз украинских врачей

Заслуженный врач Украины, профессор, инфекционист Ольга Голубовская дала свой прогноз относительно дальнейшей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Я вообще нахожусь в другом измерении. Для нас для всех какие-то концерты, увеселительные моменты закончились уже давно. Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди – мы входим в самый тяжелый сезон – одному Богу известно", - сказала врач.

Она отметила, что из 5000 больных, которые фиксируется каждый день, увеличилось количествоВ тяжелобольных, при этом процент выше, чем это было еще летом.

"У нас многие лечебные учреждения уже в коллапсе давно, точно так же, как и доктора. А у нас еще все впереди. Какие увеселительные мероприятия? Это все тоже добавляет", - отметила врач.

Она добавила, что в первую очередь нужно отметить все концерты, а также увеселительные мероприятия.

За последние сутки в Украине зафиксировано более 5000 больных.