12:38 15.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Франция вводит комендантский час для борьбы с пандемией

Жители Парижа и восьми других французских городов должны оставаться дома от с 9 вечера до 6 утра. Введенные ограничения призваны предотвратить стремительное распространение коронавируса в стране.

Франция вводит комендантский час для борьбы с пандемией

Комендантский час вступит в силу в субботу и продлится не менее четырех недель, заявил президент Эммануэль Макрон в видеообращении. Однако правительство попытается продлить ограничения до шести недель. Во Франции также было объявлено чрезвычайное положение.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Ограничения будут действовать в столице Парижа и его пригородах, а также в Марселе, Лионе, Лилле, Сент-Этьене, Руане, Тулузе, Гренобле и Монпелье.

Как объяснил Макрон, эти меры должны запретить людям посещать рестораны и частные дома в вечерние и ночные часы. Жильцам понадобится веская причина, чтобы быть вдали от дома в эти часы. Нарушивший запрет будет оштрафован на 135 евро.

Кроме того, не более шести человек будет разрешено собираться в частных домах, но будут исключения для больших семей, пояснил Макрон,. Фирмы, которые пострадают в финансовом отношении от новых мер, будут иметь право на государственную помощь.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения с начала пандемии.


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