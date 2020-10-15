Франция вводит комендантский час для борьбы с пандемией

Жители Парижа и восьми других французских городов должны оставаться дома от с 9 вечера до 6 утра. Введенные ограничения призваны предотвратить стремительное распространение коронавируса в стране.
Комендантский час вступит в силу в субботу и продлится не менее четырех недель, заявил президент Эммануэль Макрон в видеообращении. Однако правительство попытается продлить ограничения до шести недель. Во Франции также было объявлено чрезвычайное положение.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.
Ограничения будут действовать в столице Парижа и его пригородах, а также в Марселе, Лионе, Лилле, Сент-Этьене, Руане, Тулузе, Гренобле и Монпелье.
Как объяснил Макрон, эти меры должны запретить людям посещать рестораны и частные дома в вечерние и ночные часы. Жильцам понадобится веская причина, чтобы быть вдали от дома в эти часы. Нарушивший запрет будет оштрафован на 135 евро.
Кроме того, не более шести человек будет разрешено собираться в частных домах, но будут исключения для больших семей, пояснил Макрон,. Фирмы, которые пострадают в финансовом отношении от новых мер, будут иметь право на государственную помощь.
Ранее мы сообщали, что в Великобритании было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения с начала пандемии.
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