Презентация iPhone 12: стала известна стоимость в Украине

Накануне американская компани Apple на ежегодной традиционной презентации показала новое поколение гаджетов: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Max. Украинские продавцы уже прикинули примерную стоимость нового девайса в Украине. Об этом пишет УРА-Информ.
Новый гаджет, в зависимости от своих характеристик и модели обойдется украинцам минимум в 23 тысяч гривен, а максимальная стоимость новороченого девайса составит почти 42 тысячи.
В торговой сети "Алло" уже была озвучена стоимость новых гаджетов:
- iPhone 12 mini – от 22 999 грн;
- iPhone 12 – от 25 999 грн;
- флагманский iPhone 12 Pro – от 36 999 грн;
- iPhone 12 Pro Max – от 41 999 грн.
Но к текущему моменту все еще неизвестно, когда новое поколениеВВВВ iPhone будет доставлено на территорию Украины.
Ранее сообщалось, что американский Минюст и генеральные прокуроры США планируют подать огромный антимонопольный иск против компании Google с требованием продать браузер Chrome, а также часть рекламного бизнеса.
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