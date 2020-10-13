В Украине объявлено штормовое предупреждение: стало известно в каких регионах

В западных, а также юго-западных областях порывы ветра будут достигать даже 15-20 м/с, а в Карпатском регионе ожидается очень сильный дождь. В связи с этим в этих регионах установлен І уровень опасности (желтый).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

В тоже время появился прогноз также на 13, 14, 15 и 16 октября. В восточных, большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности в эти дни.

Ранее мы публиковали прогноз погоды от синоптиков на вторую половину октября. Синоптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки и то, когда ожидать первый снег в эту зиму. Ждать придется не долго, все произойдет очень скоро.