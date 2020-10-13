11:43 13.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247025:labazovych

В Украине объявлено штормовое предупреждение: стало известно в каких регионах

Сегодня, 13 октября, сразу в нескольких западных регионах страны было объявлено штормовое предупреждение. Это связано из-за сильного ветра, а также мощных дождей.

В Украине объявлено штормовое предупреждение: стало известно в каких регионах

В западных, а также юго-западных областях порывы ветра будут достигать даже 15-20 м/с, а в Карпатском регионе ожидается очень сильный дождь. В связи с этим в этих регионах установлен І уровень опасности (желтый).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

В тоже время появился прогноз также на 13, 14, 15 и 16 октября. В восточных, большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности в эти дни.

Ранее мы публиковали прогноз погоды от синоптиков на вторую половину октября. Синоптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки и то, когда ожидать первый снег в эту зиму. Ждать придется не долго, все произойдет очень скоро.


Поделиться

Читайте также:
 
Продление карантина до конца года: в Минздраве считают, что эпидситуация критическая Еще шесть стран мира открыли свои границы для украинцев: список по состоянию на 13 ноября "Слуги" предлагают заморозить повышение минималки 25 октября в Украине пройдет пять всенародных опросов: что задумал Зеленский
Проишествия
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив