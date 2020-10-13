В Польше более 5000 случаев COVID-19 за сутки: ситуация ухудшается

Большинство случаев, о которых было сообщено во вторник, касается Малопольского воеводства. В минувшие сутки здесь зафиксировано 898 заражений.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Также министерство обнародовало информацию о смерти 63 инфицированных в понедельник. В нем говорится, что три человека умерли из-за COVID-19. 60 человек умерли из-за усложнений COVID-19 с другими заболеваниями.

"В то же время, мы хотели бы сообщить вам, что в связи со смертью 76-летней женщины 11 октября, о которой ВСЭЗ во Вроцлаве неверно сообщила, мы вычитаем ее из статистики", - сказали в министерстве.

С субботы изменился способ сообщения об умершем. Теперь не сообщается их пол, возраст и место смерти. Теперь министерство отказалось от таких данных. Оно оправдывает это "удлиняющейся формой передаваемых сообщений".

Ранее в Чехии закрыли школы, бары и рестораны из-за COVID-19.