В Польше более 5000 случаев COVID-19 за сутки: ситуация ухудшается

Во вторник Минздрав Польши объявил о 5068 новых случаях заражения коронавирусом. В ведомстве также сообщили о смерти 63 человек, у которых была диагностирована инфекция SARS-CoV-2. Всего в Польше коронавирус был подтвержден у 135 278 человек, из которых 3101 умер.
Большинство случаев, о которых было сообщено во вторник, касается Малопольского воеводства. В минувшие сутки здесь зафиксировано 898 заражений.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.
Также министерство обнародовало информацию о смерти 63 инфицированных в понедельник. В нем говорится, что три человека умерли из-за COVID-19. 60 человек умерли из-за усложнений COVID-19 с другими заболеваниями.
"В то же время, мы хотели бы сообщить вам, что в связи со смертью 76-летней женщины 11 октября, о которой ВСЭЗ во Вроцлаве неверно сообщила, мы вычитаем ее из статистики", - сказали в министерстве.
С субботы изменился способ сообщения об умершем. Теперь не сообщается их пол, возраст и место смерти. Теперь министерство отказалось от таких данных. Оно оправдывает это "удлиняющейся формой передаваемых сообщений".
Ранее в Чехии закрыли школы, бары и рестораны из-за COVID-19.
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